台灣今年固定投資可望破4兆元 台積占製造業上市櫃4成

美中貿易紛爭不斷，亞洲各國 1-7 月出口多呈下滑，經濟部統計處今 (27) 日公布固定資產投資概況，受惠台商回台及半導體先進製程，上半年成長率高達 7.2%，主計總處預測今年可望突破 4 兆元。其中製造業為主力，台積電 (2330-TW) 去年固定投資增購 2981 億元居冠，占全體製造業上市櫃 4 成。

經濟部表示，我國固定投資以民間部門為主，所占比重從 2014 年起均超過 8 成，投資型態以營建工程、機器及設備為主，智慧財產投資應產業轉型升級之需穩定成長，而各業別的固定投資增購以製造業投資居首。

就上市櫃公司觀察，台積電 2018 年固定資產增購 2981 億元居冠，占全體製造業上市櫃增購額 4 成，2019 年在積極擴充 7 奈米與 5 奈米產能下，預估資本支出投資將超過 3300 億元 (110 億美元)，可望挹注我國民間投資穩健成長。

另外，面板廠群創 (3481-TW) 投資 417 億元，年增 86.9%、友達 (2409-TW) 投資 264 億元，分居二、三名；記憶體大廠南亞科 (2408-TW) 及華邦電 (2344-TW) 則分別投資 204 億元、167 億元；中鋼 (2002-TW) 109 億元；台塑化 (6505-TW) 104 億元，年增 76.1%；聯電 (2303-TW) 則投資 103 億元，年減 44%。

經濟部進一步指出，國內高科技業者持續擴充設備及提升製程，加上台商回流投資效應，今年 1-7 月資本設備進口 280 億美元，創歷年同期新高，年增 13%；1-7 年工廠新登記家數 (不含補辦臨時登記工廠) 為 2384 家，創 2007 年以來歷年同期新高，年增 3.4%，顯示投資動能逐漸升溫。

展望未來，國內半導體業者持續投資先進製程，風電、太陽能等綠能投資陸續進行，加上政府推動台商回流等三大投資方案逐步落實，以及前瞻基礎建設計畫賡續執行，可望帶動公、私部門投資擴增，主計總處 8 月預測今年全國固定投資可望突破 4 兆元，實質成長 6%，為 2011 年以來最高增幅。

經濟部表示，觀察各國固定投資占 GDP 比重，日本 2017 年為 23.8%，2018 年南韓 30.4%，美國 20.5%，我國則為 21%，高於美國低於日韓，預估 2019 年攀升至 22.2%。隨著我國投資內涵漸朝知識資本提高，可望逐步為產業創新奠定競爭實力。