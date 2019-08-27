六暉-KY擴產衝刺營運 金屬加工基地明年Q2投產

汽機車氣門嘴生產大廠六暉 - KY(2115-TW) 今 (27) 日召開法說會指出，廈暉新廠設定為集團金屬加工重地，目前建造中，預計明年第二季可開始投產，印尼廠預計明年第一季從目前 1500 萬套再提升到 2000 萬套，營運動能持續增溫。

六暉董事長許廉凱說明，中國上半年車市下滑導致輪胎銷售減少，確實影響比較大，不過中國市場占營收比重僅下滑僅 3%，在預期範圍內，反觀東南亞市場正快速成長，印尼營收比重上半年已來到 27.56%，較去年同期上揚逾 4 個百分點，加上泰國、越南和歐洲等地出貨均維持成長，可彌補中國市場的衰退。

不過，許廉凱強調，中國市場占營收比重仍在 40% 左右，會積極提升業務，確保不會再下滑。

儘管汽車產品上半年出貨下滑約 16%，但上半年腳踏車產品成長近 5%，機車和電動摩托車族成長 9.1%，腳踏車和摩托車產品合計占營收比重達 56.71%，為因應成長需求，許廉凱表示，印尼廠目前產能利用率已近 100%，預計明年第一季產能再擴充，從 1500 萬套提升到 2000 萬套，挹注業績動能。

而廈門廈暉目前有二座廠，新廠預計明年第二季投產，將昆山六暉的金屬加工業務轉移至此，以發揮管理綜效。

至於貿易戰的影響，六暉說明，在中國和印尼均有生產基地，可彈性調配營運風險。