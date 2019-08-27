任天堂Switch新機8/30上市 台供應鏈旺季動能加溫

任天堂改良版 Nintendo Switch 新機將於 8 月 30 日上市，小型簡化設計機種 Nintendo Switch Lite 同日開放預購，並於 9 月 20 日開賣。隨著新機種陸續上市，將為 Switch 相關供應鏈營運加溫，包括旺宏 (2337-TW)、原相 (3227-TW)、瑞昱 (2379-TW)、威盛 (2388-TW) 等，下半年營運動能可期。

任天堂日前宣布，電池續航力大幅提升的 Nintendo Switch 新機，將於 8 月 30 日開賣，建議售價為 29980 日圓，而小型簡化設計機種 Nintendo Switch Lite 則是在 8 月 30 日開放預購，並於 9 月 20 日上市，建議售價為 19980 日圓。

任天堂供應鏈包括供應記憶體 ROM 的旺宏、影像感測晶片的原相、音效晶片的瑞昱 ，分別供應 USB 控制器晶片與 USB-PD 晶片的威盛與偉詮電 (2436-TW) ，供應 Switch 開關晶片的立積 (4968-TW)，機構件的谷崧 (3607-TW)、神基 (3005-TW)，PCB 供應商廣宇 (2328-TW) 等，在任天堂 Switch 推出新機之下，各家旺季營運動能加溫。

任天堂今年也將進軍中國，騰訊成為任天堂中國代理商，將引進任天堂遊戲機 Switch，市場預估，Switch 新機有機會在本月底，同步於中國市場開賣，在中國市場潛力龐大之下，銷售可望大幅成長。

此外，旺宏日前也指出，大客戶任天堂訂單狀況超乎原先預期，整體而言，任天堂對今年的訂單預估量比去年多很多，但成長幅度仍待觀察。