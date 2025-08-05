輝達推動800V HVDC技術 18家供應商入列
鉅亨網新聞中心
輝達 (NVDA-US) 近年積極推動 AI 伺服器革命，因應算力與電力需求大增，電源架構也迎來創新，預計自 2027 年將導入最新 800V HVDC(高壓直流) 技術，並在官網公布 18 家供應鏈名單，以支援 MW 級的 AI 資料中心。
輝達指出，AI 工作負載正呈現指數級增長，也增加資料中心的電力需求，傳統 54V 機櫃配電主要為 KW 級的機櫃設計，隨著現階段機櫃邁入 MW 級，54V 已無法滿足，須改採 800V HVDC 架構，以減少損耗、提升能源效率。
輝達公布的 18 家合作夥伴中，有 10 家為半導體業者，清一色為外商，包括英飛凌、MPS、亞德諾半導體、德儀、ROHM、意法半導體、英諾賽科、納微、安森美與瑞薩。
台廠則在電源供應器表現突出，台灣電源雙雄台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW) 雙雙入列，其他如 Megmeet、Lead Wealth 及偉創力也入列，其他包括伊頓、施耐德、維締也都是輝達的合作伙伴。
輝達表示，傳統 IT 機架 PSU 依靠過度配置來減少停機時間，但這會導致頻繁的維護週期來更換故障模組。雖然集中電源轉換提高系統可靠性，但 HVDC 系統的故障檢測和可維護性是創新的關鍵領域。
此外，IT 機架 PSU 的空間限制使散熱面臨挑戰，在成本和長期可靠性之間產生權衡，預期將電源轉換移出機架可以淡化相關風險。
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