輝達推動800V HVDC技術 18家供應商入列

鉅亨網新聞中心 2025-08-05 15:32

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輝達 (NVDA-US) 近年積極推動 AI 伺服器革命，因應算力與電力需求大增，電源架構也迎來創新，預計自 2027 年將導入最新 800V HVDC(高壓直流) 技術，並在官網公布 18 家供應鏈名單，以支援 MW 級的 AI 資料中心。

NVIDIA示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

輝達指出，AI 工作負載正呈現指數級增長，也增加資料中心的電力需求，傳統 54V 機櫃配電主要為 KW 級的機櫃設計，隨著現階段機櫃邁入 MW 級，54V 已無法滿足，須改採 800V HVDC 架構，以減少損耗、提升能源效率。

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輝達公布的 18 家合作夥伴中，有 10 家為半導體業者，清一色為外商，包括英飛凌、MPS、亞德諾半導體、德儀、ROHM、意法半導體、英諾賽科、納微、安森美與瑞薩。

輝達表示，傳統 IT 機架 PSU 依靠過度配置來減少停機時間，但這會導致頻繁的維護週期來更換故障模組。雖然集中電源轉換提高系統可靠性，但 HVDC 系統的故障檢測和可維護性是創新的關鍵領域。