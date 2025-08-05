員工竊取2奈米技術 台積電：已採法律行動、絕對追究到底

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-05 14:43

‌



台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正值量產 2 奈米之際，外媒報導，台積電內部傳出 2 奈米製程技術外流事件，有員工在任職期間違規取得相關技術，已遭公司解職。公司今 (5) 日回應，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，強調絕對從嚴處理，追究到底。

台積電。(鉅亨網資料照)

台積電 2 奈米技術是全球半導體現階段最先進的製程，技術獨步全球，眾多客戶都預期採用，也讓外界虎視眈眈。

‌



台積電指出，近日公司在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。由於公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，公司已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序，不便就細節多做說明。

台積電強調，對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。