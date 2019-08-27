豐田偕小馬智行開發自駕車 預計9月北京上路試點

日本豐田汽車 (7203-JP) 週一 (26 日) 宣布，將與中國自動駕駛新創公司小馬智行 (Pony.ai.) 合作共同開發自動駕駛車款，下個月在北京進行首次自駕車測試。

豐田昨 (26 日) 美股收盤上漲 2.26%，收 130.72 美元；日股今 (27 日) 開盤上漲 0.93%，報 6933 日圓。

豐田汽車股價走勢 (圖：Investing.com)

豐田發言人指出，旗下高級車品牌 Lexus SUV 車款將配備由小馬智行開發的自動駕駛系統，於 9 月在北京和上海進行自駕車試點。小馬智行則發布聲明表示，和豐田正緊密合作，加速自駕車在中國的開發和部署。

豐田 2016 年在美設立 AI 研發基地「Toyota Research Institute(TRI)」，並在 2019 年將觸角伸向中國，宣布於中國北京和上海設立 AI 與自動駕駛研發據點，預計年內開始正式運作，逐步加大在中國的研發力道。

外媒報導，豐田早前宣布加入由百度推動的「Appllo」自動駕駛平台開放計畫，目前涵蓋大眾 (Volkswagen)、福特汽車 (F-US) 以及英特爾 (INTC-US)、Nvidia (NVDA-US) 等科技公司，已有約 135 家企業投入此計畫，期望透過平台互惠，與合作夥伴建立公開、完整及安全的軟體開發平台，幫助快速搭建自動駕駛系統。

小馬智行是中國的自動駕駛新創公司，成立於 2016 年，並在美國矽谷及中國廣州設有總部，成立之初便獲多家風投 (VC) 青睞，預計企業估值達到 17 億美元。

國際會計和咨詢公司普華永道 (Pwc) 估計，2030 年，中國新車銷售中，自駕車將佔市場份額 30%，超過美國 10%，相較於歐美國家，自駕車與共享汽車在中國的成長速度將更加快速，預計在未來，中國將成為主導汽車業轉型的重要市場。