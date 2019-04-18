WSJ：軟銀、豐田 將出資10億美元投資Uber自駕部門ATG

根據華爾街日報 (WSJ) 報導，軟銀集團 SBG(9984-JP)、豐田汽車 (7203-JP) 以及 DENSO(6902-JP) 等企業，目前正在進行汽車共享商優步 Uber 自動駕駛開發部門 ATG(Advanced Technologies Group) 的相關投資計畫。預估出資金額將達 10 億美元 (約 1100 億日圓)，目前雙方的協商雖已進入最後階段，但是仍有破局的可能。

(圖: Investing.com)

外界推測 Uber 的目的，可能著眼藉由知名企業的投資，在今年 5 月進行 IPO 前哄抬身價。而另一方面，也可透過外部資金與人才的投入，來加快自駕技術研發的腳步。

截至目前為止，已有媒體指出 Uber 為了加速自駕技術的研發，有意將 ATG 自 Uber 母體獨立出來。根據預估，ATG 價值超過 70 億美元，而未來在外部資金投入後，Uber 的出資比例也應該會維持在 50% 以上。

ATG 是在 2015 年時，由 Uber 和熱衷 AI 人工智慧研究的，美國卡內基美隆大學的研究學者們，共同在美國賓州匹茲堡所創立。目前在美國舊金山，以及加拿大多倫多也設有研發據點。

ATG 擁有上千名的員工，還有超過 250 台的自駕車實驗用車輛。與谷歌 Google 的 Waymo，還有通用汽車 GM 的 Cruise 齊名，在美國是自駕技術方面的佼佼者。這次 Uber 所打的算盤，就是看準透過最大股東軟銀集團，還有豐田汽車等企業的投資，希望在研發上超越對手的腳步。

然而過去 Uber 受到 2018 年 3 月美國亞利桑那州死亡事故的影響，在全美的自駕車實驗曾經全面停止，也造成研發進度的延誤。

豐田汽車則是在 2018 年 8 月，投資 Uber 母體 5 億美元，雙方同意在 2021 年時推出汽車共享專用的自駕車款。

正準備在今年 5 月 IPO 的 Uber，在汽車共享業務方面，與競爭對手 Lyft 間的火花激烈，已經持續出現了虧損。而在 IPO 文件的財報資料，也透露 Uber 在自駕技術研發上已投入了 15 億美元。未來若能順利取得來自外部的資金，也將分散該公司在自駕技術投資上的風險。