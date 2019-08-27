三星再次否認7奈米EUV製程產量不足 稱與事實不符

據韓媒《Businesskorea》報導，近期市場傳出三星 7 奈米 EUV 製程產量不足，對此，三星電子發布聲明否認傳言不實。

市場盛傳，三星 7 奈米 EUV 製程代工的高通驍龍 SDM 7250 晶片，因製程問題導致良率受影響，拖累產量低於預期，引發業界熱烈討論，三星對此消息予以否認。

三星電子中國子公司此前也已向陸媒《中國經營報》澄清過，有關 7 奈米 EUV 良率與產量不足與事實不符。

日本 7 月宣布對南韓實施部份半導體材料出口限制，對南韓半導體產業帶來巨大衝擊，導致三星代工業務出現不確定性，影響產業巨大，故三星積極回應報導不實內容，以緩解企業聲譽受衝擊。

三星在聲明中表示，該公司 4 月份時向客戶提供大量 EUV 製程產品，說明自家 EUV 技術已達到相當高技術水平，足以實現高產量，並稱該公司 EUV 製程的 5G 產品將按計畫，在今年第 4 季實現大規模生產。

《Businesskorea》引述業內人士看法認為，相關傳聞旨在削弱三星在半導體產業中的聲譽，隨著晶圓代工產業競爭漸趨激烈，各家企業均積極升級 EUV 技術，以搶佔 5G 晶片市場，針對三星的不實傳言，可能使同樣擁有 7 奈米晶片產能的台積電 (2330-TW) 因此受惠。