豐田攜手北京清華大學 共同研發燃料電池

豐田汽車 (7203-JP) 在週日 (21 日) 宣布，將與中國北京的清華大學，共同設立研究機構，進行汽車的電動化以及安全技術的研發。而燃料電池汽車也將是雙方研究的主題之一。

豐田汽車與中國清華大學攜手設立的研究單位，名為「清華大學 - 豐田聯合研究院」(Tsinghua - Toyota Joint Research Institute)，於本月中旬設立。未來將研究燃料電池車 (FCV) 所使用的燃料「氫」，在各個層面的運用及活用。希望在空氣污染問題嚴重的中國，一同進行次世代的低汙染汽車開發。

(圖: Investing.com)

研究所於 4 月中旬在中國清華大學成立，豐田汽車方面也已派駐研發人員前往該處進行共同研究。合作期間設定為 5 年。

雙方自 1998 年開始，就以開辦技術講座等方式來進行合作。也曾就大氣汙染問題，共同進行研究。而這次在研究範圍方面，則將會更加廣泛。

豐田汽車表示，該公司在於社會發展上，一直秉持開放的態度。而朝向電動車 (EV) 的普及，豐田也已決定免費提供該公司所擁有的專利權。此次，也希望透過與清華大學的共同研究，為中國社會作出貢獻

關於這次聯合研究院的成立，豐田汽車社長豐田章男表示「在去年 5 月，中國總理李克強的來訪是所有事情的出發點，也促成了此次聯合研究院的成立。能夠參與中國的發展，也讓我感到非常高興」。

豐田章男也強調「燃料電池技術將不會只侷限在汽車方面，也會將相關技術活用在生活周遭，期盼為中國帶來一個沒有環境汙染的社會」。