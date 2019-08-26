〈美中貿易戰惡化〉瑞銀：聯準會未來一年恐再降75點 股市漲幅有限適度減碼新興股市

美中貿易戰勢升溫，雙方互祭關稅制裁，美國總統川普更下令美國企業撤離中國，戰火越演越烈，瑞銀認為，美中貿易戰後勢演進，需密切觀察雙方態度，預期若貿易戰惡化，聯準會可能在未來 12 個月降息 75 個基本點，但要注意的是，降息邊際效應恐逐漸遞減，對於股市拉抬力道有限，建議減碼新興股市。

中國上週五宣布對美出口 750 億美元產品加徵關稅，美國不甘示，宣布 10 月起將對 2500 億美元中國出口商品關稅從 25% 調升至 30%，並對 3000 億美元商品關稅從 10% 提高至 15% 反擊

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，中國對美國額外加徵關稅對於經濟衝擊影響有限，但將使全球經濟下行風險因此升溫，由於聯準會已在 7 月實施預防性降息因應，但如果貿易戰惡化，預估聯準會可能擴大降息避免景氣衰退風險。

Mark Haefele 進一步指出，因應這波貿易戰局勢惡化，預期聯準會可能在未來 12 個月降息，降息幅度可能擴大至 75 個基本點。

過去市場預期，聯準會降息釋放資金進入市場，可望推升股市行情，但 Mark Haefele 提醒，降息或許能減緩經濟衰退風險，但要推升股市走高力道有限；中國部分，預期將在必要時刻祭出財政或貨幣政策雙管齊下，包括允許人民幣有秩序的貶值。

在上週五美中貿易戰惡化後，美股 S&P500 指數下跌重跌 2.6%，美股上週五截至收盤後，距離 7 月底重挫近 6%，預期本週股市恐因貿易戰惡化持續承壓。

在資產配置部分，瑞銀建議，儘管股票估值相比起公債仍具吸引力，但考量貿易戰不確定性可能壓抑股票上漲動能，其中新興股市因較易受市場波動，建議可適度減碼。