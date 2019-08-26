川普稱中國致電盼重啟談判 中方質疑：沒這通電話！

美國總統川普 (Donald Trump) 週一 (26 日) 表示，中國上週末致電盼重啟貿易談判，然而，中國外交部與中國官媒皆對此表示懷疑！

七國集團 (G7) 高峰會 24 日至 26 日在法國舉辦，川普週一表示，他相信中國希望達成一項貿易協議，此前中國貿易代表連夜與美方聯繫，希望重返談判桌。

川普表示：「中國昨晚致電給我們的貿易團隊，並期望我們回到談判桌上。所以，我們將重新回到談判桌前。我認為他們想做點什麼，他們受到了非常嚴重的傷害。但是他們明白這是正確的做法，我非常的尊重。這對全世界來說是一個非常正向的發展。」

針對外媒提問是否能夠延遲對中輸美商品的關稅，川普回應：「一切皆有可能。」

然而，這似乎是一場羅生門？根據中國媒體與外交部說法，這一切「也許」都沒有發生。

中國外交部駐北京發言人耿爽週一表示，他不知道週末美中有通過電話。他還重申中國的立場，兩國應通過談判解決貿易戰，中國堅決反對美國祭出的新關稅。

胡錫進否認美中有通話。(圖片：翻攝胡錫進推特)

中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週一推文表示，據我所知，中國和美國兩國貿易談判代表最近幾天沒有舉行電話會談。雙方一直在技術層面保持聯繫，這並不像川普總統所說的那麼重要。中國沒有改變立場。中國不會屈服於美國的壓力。