撤離中國打擊面太大 美企高層：企業恐停止新的投資支出

對於美國總統川普打算援引「緊急經濟權力」，將美國企業趕離中國，已經讓許多美企高層憂心不已，代表美國主要大型企業的商業圓桌會議 (Business Roundtable) 也出聲反對。

商業圓桌會議總裁、曾在小布希時代任職參謀長的 Joshua Bolten 週日表示，如果川普動用國家安全法規賦予的特殊權力，來破壞貿易和商業，不僅會對中國經濟造成巨大損害，對於美國及全球經濟也同樣將損失慘重。

商業圓桌會議是美國大型企業 CEO 的協會，成員包括亞馬遜、蘋果、通用汽車等美國主要企業，目前主席是摩根大通 CEO Jamie Dimon。

川普「命令」美企撤出中國

上週五北京反制美國新一輪關稅之後，川普立即在推特上發文，命令美企立刻撤出中國，尋找替代方案，並稱他考慮援引 1977 年的《國際緊急經濟權力法案 (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)》，來強制執行。

IEEPA 賦予總統廣泛權力，在國家宣布進入緊急狀態後，可以限制美國企業甚至整個經濟產業的國際商業活動，以應對外國的特殊威脅。

1979 年的總統卡特 (Jimmy Carter) 首度引用此一法案，並凍結伊朗在美國的資產。過去以來，美國總統曾向北韓、伊朗、俄羅斯、委內瑞拉等國動用此一法案，針對恐怖分子、毒販、非法軍售、侵犯人權等問題發動制裁。

白宮堅持總統有權

儘管一些政治人物及法律專家質疑，川普政府高層官員均同意，川普有權這麼做，至於他表不要這麼做，則是另一個問題。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，如果川普宣布國家進入緊急狀態，他便有權這麼做。白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 提出相同的看法，不過他補充說，川普目前並不打算阻止企業與中國貿易。

據《彭博》報導，川普政府中的一些強硬派，過去兩年一直主張對中國動用此一法案，但由於此舉牽動許多美國主要跨國企業，因此未被採納，專家們表示，如此動用也非立法的初衷。

不過，川普政府已經不是首次提及此緊急權力，今年 5 月川普威脅對墨西哥輸美產品加徵關稅，以要求墨西哥遏制非法移民進入美國時，就曾提到過 IEEPA 賦予他的權力。

美企恐停止投資支出

Bolten 認為，川普如果輕動用此一權力，無疑將打擊美企的信心。上週五美股的暴跌，就是投資人「輕踩刹車」，如果貿易戰未能得到解決，美企可能會選擇停止新的投資支出。

他說：「風險在於每個人都會踩剎車，這將是一場災難—不僅對中國，而且對美國也是此。」

Bolten 說，商業圓桌會議支持川普解決與中國有關的智慧財產權竊盜及其他貿易問題，但要是貿易戰失控，發展到美國試圖完全離開中國，則不是良性發展，對美國企業沒有幫助。

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