貿易戰黑天鵝 台股「倒退嚕」再拚守年線？

美中貿易戰你來我往，日韓貿易戰也未見轉圜，國際間的貿易大戰成為金融市場的黑天鵝群。台股在挑戰月線未成後，今天恐得先面臨「倒退嚕」，再測試年線支撐? 關鍵點位為 10318、10365、10410 點。

台股今日關鍵在於跳空下跌後，跌勢能否收斂。以整數關卡來看 10400 點關卡與 10300 點關卡間，將是台股國家隊防守區。如跳空殺低後，10410 點關卡為 10400 點前哨站，棄守恐將往 10365 點回測，如棄守 10318 點，則進入 10300 點關卡攻防，10288 點為 10300 點關卡最後防線，如再失守，台股的雙腳底將破功。多方如欲展現強勁防禦力道，最好能守穩 10410 點，才有機會續往 10444、10488 點反攻。

面對空方大軍恐將再度發動攻勢，投資人務必趁機檢視持股，汰弱留強，在盤勢未能回穩前，整體多單水位需再降低，以免遭到貿易戰黑天鵝波及。而持股部位，最低要求，下方至少得有一條均線支撐，並以距離最近的均線為停損點，當然最好也得比大盤強勢，才較有機會。

至於盤面能否回穩，觀察重點為年線與第二腳位置 10288 點，如能拉出長下影線或開低走高紅棒，顯示多方防守企圖較強。但最強的防禦為攻擊，多頭必須儘速站回 5 日均線，才有機會搶回短多控盤權。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)