美中貿易戰再升溫 台股遭空襲一度重挫200點 進入年線保衛戰

美中貿易戰再度升溫，利空持續擴大，恐慌氣氛蔓延至亞股，台股今日開盤即大跌 160 點，盤中更重挫 200 點，一度下探至 10340 點，啟動年線保衛戰，權值、高價股一片綠油油，上週強勢電子股，今日成為賣壓所在，短期內盤勢恐持續下挫，今日預估成交量約 1100 億元。

蘋概三王今日全數軟腳，股王大立光開盤即跌落至 3800 元以下，跌幅逾 3%，三王中最弱勢，台積電、鴻海跌幅也近 2%，持續壓抑大盤，權值股中正新、光寶科走揚，分別受惠輪胎轉單效應及零組件三大產線強勁動能帶動，漲幅達 1%。

高價股在大立光慘摔影響下，難逃下跌態勢，祥碩持續修正，跌幅達半根跌停板，近期強勢的矽力 - KY、緯穎、譜瑞 - KY 等，今日也稍作休息。

電子股方面，整體維持休息態勢，近期強漲的臻鼎 - KY、智原、新日興，跌幅皆逾半根停板，其餘嘉聯益、定穎、台郡、華通等皆有近 2% 跌幅，不過仍有逆勢走高個股，彩晶受惠華映斷電，可望迎來轉單，股價強漲逾 3%，往季線靠攏。

此外，比特幣漲褔達 4%，重回萬美元大關，板卡族群逆勢走揚，指標股撼訊漲幅逾 3%，映泰、麗臺亦有 2% 以上的漲幅。

半導體股今日明顯修正，同欣電與國巨合併無望，股價持續重挫，回測季線，跌幅達 8%，義隆電、智原、訊芯 - KY 跌幅近半根跌停板，其餘如聯詠、敦泰、創意、京元電也有近 2% 跌幅。

生技股方面，立萬利因攜手樂天搶攻大中華區奶粉市場，開盤隨即亮燈漲停，喬山突破近期修正態勢，展開向上攻勢，漲幅逾半根漲停板，其餘如旭富、生達、華廣皆有不錯漲幅。

整體而言，美中貿易戰再度升溫，台股觀望意味濃，加上外資持續賣超，短期難有突破，近期恐仍以盤整為主。