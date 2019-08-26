搶中國AI掛牌第一家 曠視科技將赴港上市

阿里巴巴持股約三成，AI 人臉辨識獨角獸企業曠視科技昨 (25) 日晚間公布已向港交所遞交 IPO 申請書，最高募資金融約 10 億美元。一旦成功掛牌，曠視科技將成為中國第一家具真正意義的 AI 上市企業。

曠視科技以深度學習框架為支撐，將電腦視覺技術商業化，並應用於個人設備、城市和供應鏈三大物聯網垂直領域中。

例如，曠視科技的設備解鎖方案利用人臉識別技術，使用戶能快速解鎖終端設備，或授權在線支付。此外，曠視科技的計算攝影及視訊處理解決方案能使消費者用個人電子設備拍攝出畫質可媲美專業相機的相片及影音。

以大股東持股情況來看，曠視科技 CEO 印奇持股 8.21%，而阿里巴巴和螞蟻金服合計持股約三成。

阿里巴巴與曠視科技之間緊密合作，螞蟻金服旗下芝麻信用為企業客戶提供的身份驗證服務，就採用曠視科技的 Face ID 解決方案。

根據中國灼識諮詢報告指出，依 2018 年收入計算，曠視科技在雲端人臉辨識身份驗證解決方案產業中市占逾 60%。

2018 年在中國製造生產的配備身份驗證功能的 Android 手機中，超過 70% 使用曠視科技提供的基於人臉識別的設備解鎖解決方案，小米、OPPO、vivo 均是其重要客戶。

曠視科技現今除了人臉辨識業務外，已開始將營運觸角擴展到城市物聯網、供應鏈物聯網等領域。

而在財務數據方面，曠視科技的公開說明書內容顯示，2016 年、2017 年和 2018 年，其營收分別達人民幣 6780 萬元、人民幣 3.13 億元和人民幣 14.27 億元。

但這三年虧損金額為人民幣 3.43 億元、人民幣 7.58 億元和人民幣 33.52 億元，顯示虧損持續擴大。在目前市況不佳的情況下，考驗市場對曠視科技 IPO 的熱度。

資料來源: 曠視科技公開說明書



