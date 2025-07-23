阿里巴巴推開源程式設計AI模型！Qwen3-Coder挑戰GPT-4與Claude

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-23 15:50

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阿里巴巴 (09988-HK) 於週三（23 日）宣布推出，用於軟體開發的開源人工智慧（AI）模型 Qwen3-Coder。阿里巴巴指出，這是目前該公司最先進的 AI 程式設計工具。

阿里巴巴推出開源程式設計AI模型Qwen3-Coder。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，阿里巴巴在聲明中表示，Qwen3-Coder 模型專為程式碼生成與管理複雜的程式設計工作等軟體開發任務而打造。

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阿里巴巴將 Qwen3-Coder AI 模型定位為「代理 AI 程式設計任務」中的強者，該 AI 系統可以獨立應對程式設計挑戰的自動化流程。

根據阿里巴巴公佈的性能測試結果，Qwen3-Coder 在多項關鍵程式設計能力上，超越了包括 DeepSeek、Moonshot AI 的 K2 等中國國內競爭對手的模型。

值得注意的是，阿里巴巴還聲稱，Qwen3-Coder 模型在某些應用場景的表現，已可與美國頂尖 AI 模型匹敵，如 Anthropic 的 Claude 與 OpenAI 的 GPT-4。