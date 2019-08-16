傳延後赴港上市 阿里巴巴：不予置評

香港反送中事件持續延燒，外傳計劃將在香港掛牌上市的阿里巴巴恐將延後在香港上市進程。不過對此傳言，阿里巴巴表示不予置評。

資料來源: 東方財富網, 阿里巴巴股價日線走勢

由於香港目前社會環境因反送中事件，使得不確定性增加，原本可望成為今年香港股市最大 IPO 企業，也是全球最大啤酒生產商百威所分割出來的亞太業務分部 - 百威亞太，已取消在上香港計劃，未來是否還回重回香港掛牌目前未定。

業內認為反送中事件所造成的動盪，絶對是百威考量的因素之一，其它因素則有，估值過高。以目前全球景氣前景，及金融市場大環境來看，並不足以支撐高估值。

而在百威取消在香港上市之後，市場將焦點立即轉向阿里巴巴。美國媒體指出，根據兩位消息人士說法，阿里巴巴近期一直在努力於 9 月在香港交易所上市。但當香港發生示威運動導致機場運作受到影響，再加上中國武裝勢力在香港邊境集結，使得阿里巴巴正在重新考慮上市計劃。

在消息傳出後，中、港多家財經媒體均向阿里巴巴求證，但阿里巴巴官方只表示對於市場傳言不予置評。

早在今年 7 月份，阿里巴巴通將 1 股分割成 8 股的議案，市場解讀就是為了在香港掛牌做出最後準備。

同時，阿里巴巴當時也基於對港股市場不景氣的考量，下修港股上市募資額度至 100 億美元，計劃 9 月底掛牌，與相比之前市場盛傳的募資 200 億美元的規模縮水一半。