前景看壞 野村下調MSCI香港至減持評級

隨著反送中示威越演越烈，加上美中貿易戰情勢惡化，影響香港經濟前景，野村證券 (Nomura) 今 (26 日) 下調 MSCI 香港指數評級，自「增持」調降至「減持」。香港經濟正面臨金融危機以來的首次衰退。

野村周一 (26 日) 發布報告表示，香港緊張的政治局勢正持續侵蝕該地零售、旅遊、房地產及企業盈利前景，因此下調 MSCI 香港指數評級至減持。

除了野村外，大摩 (Morgan Stanley) 也在新發布的〈亞太新興市場股票策略報告〉，下調 MSCI 香港指數至減持。

大摩報告將 MSCI 香港指數下調至新興市場資產配置排名第 27 位，稱該指數受當地經濟影響甚深，成分股的當地收入占比約為 51%，而香港恆生指數僅佔 19%，故影響相對沒那麼大。

大摩此前下調 2019 年香港 GDP 成長預期至 - 0.3%，低於 1% 的增長預期。

此外，中、美兩國的關稅互咬，對長期依賴貿易的香港形成壓力，人民幣匯率波動也衝擊了在香港上市的中國企業估值。

貿易戰前景充滿不確定性，導致離岸人民幣上週五 (23 日) 一路走貶，並在今 (26 日) 凌晨一度逼近 1 美元兌 7.2 人民幣，創離岸人民幣開市來的歷史新低。

截至 26 日下午 4 點 25 分，香港 MSCI 指數本日最大跌幅來到 1.39%，報 231.95。