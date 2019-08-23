上緯投控子公司股權出售案 年底前可望貢獻EPS上看12元

上緯投控 (3708-TW) 日前決議出售離岸風電業務子公司上緯新能源 95% 持股，處分收益上看新台幣 26 億元，將分三階段認列收益，法人認為，該股權出售案年底前，就可望貢獻上緯投控收益約 5 至 12 億元，相當於挹注每股純益至少 5 至 12 元，獲利貢獻可期。

上緯投控董事會日前決議，因已完成階段性目標，將出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 95% 股權，給美國能源開發公司 Stonepeak，並爭取保留 5％股權與 1 席董事，交易金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，處分收益約 914 萬美元至 8463 萬美元 (約合新台幣 2.84 億至 26.3 億元)，相當於貢獻每股純益逾 28 元。

此次交易將依股權交割、風場籌資進度、工程進度及竣工等條件，分為三階段認列收益。若從一般股權交割時程約 3 至 6 個月來推算，加上海能風電聯貸案原就預定第 3 季完成，前兩階段收益，最快年底前就可望貢獻獲利表現。

法人預估，該股權出售案年底前，就可望貢獻上緯投控收益約 5 至 12 億元，相當於挹注每股純益至少 5 至 12 元，獲利貢獻可期。

而在出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 95% 股權後，上緯投控等同淡出國內離岸風場開發市場，未來將專注於風電新材料開發，目標是成為全球風電材料的領頭羊。