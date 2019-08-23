7月北美半導體設備出貨額月增0.4% 連3月站穩20億美元

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (23) 日公布 7 月北美半導體設備商出貨金額，達 20.34 億美元，為連續 3 個月站穩 20 億美元關卡之上，月增 0.4%、年減 14.5%，寫今年以來次高成績。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，儘管整體市場受近期記憶體產業疲弱，及外在環境不確定因素影響，但受今年邏輯和晶圓代工領域，對先進製程的投資需求推升，7 月銷售額仍較上月略增。

SEMI 日前公布第 2 季全球晶圓廠預測報告中，下修對今、明年全球晶圓廠設備支出成長率，今年預估由原先下滑 14%，進一步擴大為下滑 19%、至 484 億美元，明年成長率則由原先 27%，下修至 2 成，達到 584 億美元，雖有反彈，但仍較 2018 年的投資金額減少 20 億美元。

SEMI 預估，今年光記憶體產業支出，就將下滑 45%，占今年降幅絕大部分，但明年可望強勁復甦 45%、達 280 億美元。明年記憶體相關投資將較今年增加超過 80 億美元，並帶動晶圓廠支出的復甦，但與 2017、2018 年相比，明年記憶體相關投資仍將遠低於先前水準。

雖然今年記憶體產業支出大幅縮減，不過，SEMI 指出，晶圓代工產業、微處理器晶片 (micro) 這 2 個產業投資，可望逆勢成長。