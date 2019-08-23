聯合骨科將積極搶攻歐洲市場 拓比、義市場商機 營運看俏

聯合骨科 (4129-TW) 今 (23) 日參加櫃買中心業績發表會，董事長林延生表示，法國上半年新品銷售暢旺，推升歐洲市場營收年增 46%，下半年有望延續銷售動能，並將拓展愛爾蘭、比利時及義大利等地，後續營運可期。

聯合上半年區域營收占比方面，台灣占 27%，年增 5 個百分點；美國占 13%，年增 1 個百分點；中國占 15%，年減 6 個百分點；歐洲占 15%，年增 5 個百分點；其他國際市場 13%，年減 5 個百分點，轉投資的冠亞生技 (A-Spine) 占 16%，年減 1 個百分點。

展望後市，林延生表示，除台灣市場積極拉高市占率，歐洲市場對新品銷售反應佳，尤其法國銷售狀況超乎預期，推升歐洲市場營收年增 46%，看好業績持續成長，將布局愛爾蘭、比利時及義大利等地。

其他國家布局，林延生表示，美國因更換經銷商導致營收貢獻未大幅度成長，不過未來業績會持續攀升；中國上半年因客戶調整庫存，業績下滑，未來將採進口、當地生產雙策略，推出國產品牌，預計 20 多個產品能在明年底前審核通過、2021 年開始銷售。

至於台灣部分，林延生指出，目前市占率達 27-28%，已攀升至第 2 名，將持續拓展醫院、醫療等相關領域。

另外，子公司冠亞生技，主要銷售脊柱醫材，預計今年底登興櫃。