〈鉅亨看世界〉控制北極之路

美國與丹麥近日因格陵蘭島爆發了外交爭端，但一些專家認為，這其實是圍繞控制北極的競爭下的一個插曲。

美國總統川普本週取消了原定丹麥的訪問，並和丹麥總理 Mette Frederiksen 陷入了口水戰，原因是他認為丹麥拒絕賣出格陵蘭之外，還稱此事「荒謬」，是對美國的侮辱。

美國展現對北極的興趣

巴黎 ILERI 國際關係研究所極地地緣政治學教授 Mikaa Mered 表示，川普收購格陵蘭的提議，其實表明了現階段美國對北極圈一帶的興趣，在全球暖化的前提之下，此一新航道的重要性日益提升，美國要爭取更好的戰略地位。

此前對北極圈表明濃厚興趣的，主要來自中國與俄羅斯。中國要發展「冰上絲路」，俄羅斯則是由 8 國組成，北極理事會的成員 (也包括美國)。

Mered 指出，川普藉由此事表明的態度是，對俄羅斯，即使他們將是 2021 年北極理事會的主席，美國不會讓俄國成為主要力量。對於中國，美國不會讓他們有機會在格陵蘭立足。

Mered 說，美國已經通過在格陵蘭首都努克重建領事館，並幫助資助新機場、教育和社會專案，來增加其存在感。最終目標很難是買下格陵蘭，但可以取得一些新的土地。

(圖: AFP)

華盛頓可能實際可以購買的，是格陵蘭南部的 Gronnedal 海軍基地，丹麥人原本想在 2017 年出售，但最終未能成功，因為唯一感興趣的買家是中國人。

Mered 認為，透過美國要買格陵蘭帶來的喧鬧，可能是美國一個政治、媒體及經濟的測試汽球，以了解歐洲人對格陵蘭的想法。川普可能會讓此事拖上幾週，因為在這個時間點，也能轉移民眾對民主黨正準備進行初選的注意力。

格陵蘭與丹麥的緊張關係

倫敦皇家霍洛威地緣政治學教授 Klaus Dodds 表示，川普相當程度利用了丹麥與格陵蘭之間的矛盾，應該有人向川普提議，如果發現丹麥並不打算認真對待格陵蘭，那麼可能是美國的機會。

格陵蘭島直到 1953 年，都是丹麥的殖民地，當年他們成為丹麥王國的一部分，並於 1979 年獲得「自治領土」的地位。全島 5.5 萬居民中，有 1.7 萬人居住在首都努克，超過 90% 是原住民紐特人 (Inuits)。

格陵蘭島與丹麥的關係，長期以來偏於緊張。格陵蘭與哥本哈根的距離，甚至遠過華盛頓，他們基本上是自治的，但在外交上依賴丹麥，同時也需要 36 億丹麥克朗 (4.8 億歐元) 的年度撥款，這占了年度預算的 3 分之 2。

(圖: AFP)

丹麥在治理上的一些醜聞，例如掩蓋美國空軍基地附近的核子事故輻射、以及對待當地因紐特人的方式，衝擊格陵蘭與丹麥的關係，造成一些本地獨立運動的支持。

丹麥似乎也很難掌握格陵蘭和北極的地緣政治意義，俄羅斯對北方軍事經營已久，但中國似乎建立了最清晰的想法。

在哥本哈根不願介入之後，格陵蘭向中國投資者求助，努力發展三個機場，以便更好地與美國和歐洲建立聯繫。不過就在美國的壓力下，丹麥最終在去年介入，提供必要的資金，排除了中國的參與。

中、俄與美國的大國博弈

對中國來說，格陵蘭島仍然是「冰上絲綢之路」的關鍵一站。

中國去年首次發表了北極政策白皮書，稱自身為「近北極國家」，有意開通一條「冰上絲綢之路」新航線，並利用冰下自然資源。

中國的雄心，至少受到了美國的注意。美國國務卿 Mike Pompeo 於今年五月，否認中國是「近北極國家」的說法，同時也警告俄羅斯在北極的軍事擴張野心，會破壞區域穩定。明確了他們在北極要限制中、俄的政策方向。

(圖: AFP)

對丹麥來說，即使這次和川普陷入爭議，但明顯地，他們仍選擇與美國站在同一陣線。Frederiksen 表示，她對川普突然取消訪問感到錯愕與憤怒，但她也重申，丹麥熱衷於與美國在北極地區進行更多合作。

而丹麥外交部長 Jeppe Kofod 也重申，兩國仍具牢固的友好關係，他仍將與美國國務卿 Pompeo 進行「坦率、友好和建設性的對話」。

就目前而言，川普拙劣的收購格陵蘭島企圖，似乎已經讓丹麥政客們感到憤怒和被藐視。但是關於對抗中、俄在北極的雄心，丹麥與美國又站在同一陣線，也使這場大國對控制北極的角力，更顯得錯綜複雜。