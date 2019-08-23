鮑爾、卡尼將在傑克遜霍爾年會上演說 德拉吉、黑田東彥不出席

【彭博】-- 本周聯儲會在傑克遜霍爾舉行的年度央行政策研討會上，兩位面臨著嚴峻政策挑戰的全球主要央行行長將不會參加。

歐洲央行總裁德拉吉和日本央行行長黑田東彥均選擇不出席此次活動。

今年懷俄明州的這場聚會將在金融市場動盪、經濟衰退擔憂上升的背景下舉行。

聯儲會主席鮑威爾將就貨幣政策挑戰發表演講，拉開研討會的大幕。即將卸任的英國央行行長卡尼將在午餐會上發言。

鮑威爾將於當地時間早上 8 點（華盛頓時間上午 10 點）發表講話，卡尼將在華盛頓時間下午 3 點講話。

與會者陣容還包括川普提名的聯儲會理事 Chris Waller，他將以聖路易斯聯儲研究主任的身份出席。川普提名的另一人 Judy Shelton 則不會參加。兩人都還沒有獲得正式任命填補聯儲會理事會的兩個空缺。

川普之前一直抨擊鮑威爾和聯儲會加息太多太快。

出席此次傑克遜霍爾政策研討會的其他重要人物還包括：