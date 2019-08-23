抵禦下行風險 南韓當局明年預算擬增加9.2%

據報導，南韓財政部長洪楠基在週五 (23 日) 表示，政府擬提議在明年的預算案中增加 9.2% 的支出，以保護該國免於各方面不斷升高的風險所影響。

南韓經濟似乎正面臨逆風，有鑑於日韓兩國貿易爭端持續，南韓出口急劇下跌，南韓 8 月份前 20 天的出口較去年同期下跌 13%，連續九個月出現下滑。而該國最有價值的半導體銷售額下跌了 30%，對最大貿易夥伴中國的出口也下跌了 20%。

研究公司 TS Lombard 中國和北亞經濟學家 Rory Green 表示：「南韓在這時被捲入貿易爭端是個糟糕的時刻。自去年以來，半導體價格已經減半，為南韓出口帶來衝擊。儘管目前南韓出口量仍然算好，但半導體價格的暴跌意味著即便沒有日韓糾紛和美中貿易戰，今年南韓的出口也難以轉向樂觀。」

南韓青瓦台更在昨日 (22 日) 宣布退出三年前便開始的《日韓軍事情報保護協定》(GSOMIA)，日韓兩國的衝突如今已衍伸至國家安全合作，兩國之間唯一的軍事合作協定也因此終結，引發市場對於衝突升級的擔憂。

對此，部長洪楠基向媒體表示，在考慮到南韓經濟成長和長期財政狀況可能面臨的下行風險後，政府擬將明年的預算支出設定為 513 兆韓元 (4235 億美元)，較今年年度預算提高了 9.2%，且不包括今年底可能推出的額外預算。預算議案將在下個月初送交國會批准。

此外，儘管經濟的下行風險增加，南韓政府仍維持 2019 年經濟成長 2.4% 至 2.5% 的目標。