連二降！印尼央行意外再宣布降息一碼

全球經濟壟罩在增長放緩與貿易緊張局勢之下，印尼政府今 (22 日) 再度宣布降息一碼，意外連續兩個月降息。

印尼央行基準利率走勢 (圖：Bloomberg)

印尼央行今天將 7 天逆回購利率調降一碼至 5.5%，彭博此前針對 34 位經濟學家進行調查，當中僅不到一半認為印尼央行會降息，且該國 7 月通膨率 3.32% 落在央行的目標區間內，因此多數經濟學家認為印尼將維持利率政策不變。

印尼央行行長 Perry Warjiyo 表示，降息行動與該國的低通膨預期一致，儘管目前印尼經濟增長勢頭持續，但是為了保護該國未來免於全球經濟衰退風險，必須採取預防措施，同時也為國內資產創造更高吸引力。

他認為，今年印尼經濟成長將低於政府預測的 5.2%，通膨也可能低於 2.5%-4.5% 區間的中點，因此央行將持續實施寬鬆的政策舉措。

目前印尼政府藉由貨幣、財政政策雙管齊下，來刺激國家經濟成長。該國今年第 2 季經濟增長放緩至 2 年最低水平，低通膨加上 Fed 傾向鴿派的政策前景，讓印尼央行有更多機會扭轉去年的部分升息。

多數經濟學家此前認為，由於市場動盪不斷加上該國經常帳赤字擴大，預計央行本月維持利率不變，

其他新興市場如印度、巴西和俄羅斯，以及泰國、馬來西亞等國央行都在今年降息，為經濟成長提供動能。

世界銀行本月初公布數據顯示，印尼 2019 年第一季 GDP 年增率為 5.1%，連續 14 季維持在 4.9% 至 5.3% 的高速成長區間。世銀預估，印尼 2019 全年 GDP 年增率將為 5.1%。

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