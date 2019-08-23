殖利率倒掛預測能力發現者：美國明年底前恐陷衰退

最早提出殖利率曲線預測能力的經濟學家 Arturo Estrella 週四 (22 日) 表示，美國出現經濟衰退的時間，可能會早於多數人的預測。

Estrella 指出，過去 50 年來的 7 次衰退，殖利率曲線在之前無一例外都出現倒掛。雖然反過來預測未來不見得 100% 準確，但他認為，明年下半年出現經濟衰退的機會相當高。

Estrella 過去是美國倫斯勒理工學院經濟學教授，曾任紐約 Fed 分行經濟學家。在 Fed 任職時，他研究了 10 年期美債與 3 個月期國庫券之間的利差，並發現某些短期和長期殖利率曲線之間的倒掛，可對未來的經濟衰退做出有效預測。

現階段除了 3 個月 / 10 年期美債之外，已經有更多長短天期殖利率曲線倒掛。週四，10 年期與 2 年期美債殖利率，出現 2 週以來第 3 次倒掛，再次引發憂心。

不過 Estrella 更擔心的，還是他最初研究的 3 個月 / 10 年期的倒掛，兩者的倒掛已經持續好幾個月，目前 3 個月國庫券的殖利率為 1.987%，而 10 年期美債殖利率僅在 1.606% 附近。

Estrella 表示，人們總愛說「這次情況不同」，究竟是不是不同，可能要等 2 年時間才會確定。

根據瑞士信貸研究，過去 40 年來，在 2 年期和 10 年期美債殖利率出現倒掛之後，平均要 22 個月才會見到倒掛。