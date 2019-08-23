燦坤兩大關係企業營運踢鐵板 燦星旅股價重挫跌停

燦坤 (2430-TW) 轉投資連鎖咖啡品牌金鑛咖啡和關係企業燦星旅遊 (2719-TW) 近日陸續傳出資遣員工的負面消息，勞動部也證實，金鑛咖啡將大量解僱員工共 224 人，燦星旅則通報裁員 17 人，顯示餐飲和旅遊布局都踢到鐵板，燦星旅今 (23) 日盤中股價一度被摜至跌停，燦坤也續跌至近 4 年來低點。

金鑛咖啡前日無預警發布將轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展的訊息，市場揣測是將關閉連鎖門市，而勞動部最新證實金鑛咖啡已於 21 日申請大量解僱共 224 人，包括台南 55 人、台北市 4 家門市 22 人，新北市 5 家門市 32 人，台中 3 家門市 22 人以及高雄 12 家門市 93 人，預計 10 月 20 日生效。

另一方面，燦星旅在遭台北市政府勞動局證實 8-9 月有資遣員工後，燦星旅回應，此為因應數位轉型，並就部分虧損門汰弱改善，裁員人數僅 17 人。

燦星旅強調，6 月 28 日在新北市樹林開立新概念店面，也將在 8 月底上線新的網路平台與自動化串接系統，有轉型決心，並非如外傳的要大量解僱。

金鑛咖啡於 2000 年在高雄發跡，全盛時期擁有逾 70 家分店，一度目標要展至 150 家，但近年來因咖啡市場競爭激烈，除了要面對超商咖啡強勢競爭，還有星巴克、路易莎和 cama 等專業連鎖咖啡業者搶食市場版圖，早已陸續收掉許多門市。

而攤開燦星旅的財報，經營狀況不佳，已連虧 16 季，若再加計 2015 年全年為虧損狀態，累計至今已虧達 3.39 億元，虧損逼近 1 個股本。