金鑛咖啡宣布轉型上游原料咖啡豆供應 門市是否結束營業引矚目

連鎖咖啡業者金鑛咖啡今 (20) 宣布，將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，令市場好奇此「轉型」是否是暗指要將旗下現有門市收攤，但金鑛咖啡並未對此說明。

金鑛咖啡於 2000 年在高雄發跡，全盛時期有超過 70 家分店，一度目標要展至 150 家，但近年來因咖啡市場競爭激烈，除了要面對超商咖啡強勢競爭，還有星巴克、路易莎、cama 等專業連鎖咖啡業者分食市場版圖，整體展店不如預期，甚至陸續收掉許多門市，包括在台北的首家「忠孝門市」都不敵競爭。

目前依據金鑛咖啡官網公告，全台還有 34 家店，主要集中在高雄市區。

金鑛咖啡表示，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展後，也將整合品牌四大核心優勢，包括國際認證、安全品管、數據管理和創新服務，藉此創造具備高度價值的咖啡豆商品，同時也將持續關注業界發展脈動，尋覓優質的市場合作夥伴。

金鑛咖啡也指出，擁有 30 張以上世界咖啡協會的證照，有 2 名證照講師、具備國際考官資格，在 2018 年 11 月，挑戰 Specialty CoffeeAssociation(SCA) 世界金品咖啡協會的 COFFEE REVIEW，獲評 92 分的高分，烘豆技術受肯定。