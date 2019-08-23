盤前財經大事搶先讀2019年8月23日

今日操盤前瞻

法說會：富邦金、寶利徠、圓展、豪展、久元、盛弘

除權息：福懋油、聯強、農林、易華電、康舒、創業家、花王等

經部再通過南寶、華通等 7 家台商回台 總投資額破 5600 億元

經濟部昨 (22) 日再通過南寶樹脂 (4766-TW)、百容電子 (2483-TW)、華通電腦 (2313-TW) 等 7 家台商回台投資案，預估可帶來逾 153 億元投資，截至目前已有 118 家廠商響應，總金額逾 5637 億元，估帶來 4.9 萬個工作機會。閱讀全文...

人民幣急挫後見避險買盤增溫 台幣恐有再轉弱疑慮

人民幣昨 (22) 日盤中急挫，連動多數主要亞幣走弱，台幣也在午盤過後轉貶，終場兌一美元收全日最低點 31.384 元，貶值 1.8 分，匯銀人士指出，下午盤避險買匯需求增溫，提醒雖然台幣今日貶幅不大，但由於人民幣貶勢不弱，韓元也快速跟貶，不排除接下來台幣貶值壓力將加重。閱讀全文...

〈國泰金法說〉怕領股息賠價差！國壽 Q2 減碼台股逾 300 億元

國泰金 (2882-TW) 昨 (22) 日召開法說會，由於國壽第二季大減台股部位逾 300 億元，今年全年現金股息收入恐低於去年，引發關注，對此，國泰金總經理李長庚解釋，主要是怕領了股息卻無法填息，因此先實現資本利得。閱讀全文...

〈上緯展望〉已成立新事業團隊 蔡朝陽：不排除發動併購

上緯投控 (3708-TW) 昨 (22) 日召開法說，在出售旗下上緯新能源及其子公司海能風力發電 95% 股權後，上緯董事長蔡朝陽表示，未來將尋求其他合作或投資機會，也不排除發動併購。閱讀全文...

防盜刷！刷卡消費逾 5000 元 銀行須強制發簡訊通知

為利卡友盡速掌握可疑的刷卡交易、防止被盜刷，金管會下令所有銀行，就信用卡交易建立即時通知機制，其中，若卡友刷卡交易只要達 5000 元 (含) 以上，就必須強制要求銀行發送簡訊通知。閱讀全文...