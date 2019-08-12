雄獅Q2純益創同期新低 下半年營運點燃多個引擎

旅遊業者雄獅 (2731-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，稅後純益 2751 萬元，年減 80%，每股純益 0.39 元，創上市掛來以來同期新低，上半年稅後純益 1.56 億元，年減近 40%，每股純益 2.23 元，展望下半年，雄獅積極推動社區型旅行社產品加盟、多元客源地計劃，以及旅遊科技平台一站式銷售機加酒服務，營運可望回穩。

雄獅指出，由於美中貿易戰持續延燒，外在環境不確定性高，間接影響國人出國旅遊意願，據觀光局統計，上半年出境總人次僅較去年同期成長 2.6%，再加上長榮航空服員無預警罷工等因素，均造成營收不如預期。

雄獅第二季合併營收 80.71 億元，年減 3.8%，營業毛利 7.74 億元，年減 14.61%，毛利率較去年同期下滑 1.21 個百分點至 9.59%，營業損失 417 萬元，營業利益率 - 0.05%。

雄獅上半年合併營收 153.05 億元，年減 1.1%，營業毛利 16.37 億元，年減 5.24%，毛利率 10.7%，年減 0.71 個百分點，營業利益 1.07 億元，年減 57.4%，營業利益率 0.7%，年減 0.96 個百分點。

展望後市，雄獅積極為下半年營運添新動能，轉投資「雙獅聯合國際旅行社」透過同業加盟，整合社區型旅行社脈絡有成，今年上半年營收較去年同期成長超過 50%，至 7 月底全台共有 28 家加盟門市，今年內加盟門市數量可望達到 30 家，下半年將開放「產品加盟」，提升產品線的豐富度。

海外布局上，雄獅說明，鎖定北美、紐澳、日本和東南亞等國為發展重點區域，將持續深化 Inbound 和 Outbound 的目的地管理，透過拓展多元客源地計劃來提升服務旅客人數。

另一方面，為因應個人化旅遊浪潮，雄獅致力打造一站式「旅遊科技平台」，提供有全球 111 間航空公司機票，豐富的酒店房源，機加酒可隨選自由配。

雄獅也已獨家成為 LINE 旗下旅遊服務平台機票元件主要供應商；整體來看，在多個成長動能的帶動下，營運可望逐漸回穩。