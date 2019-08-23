波音737 MAX力圖重回青天，FAA擬讓菜鳥機師測試新飛航軟體

【財訊快報／李鎮如】據外電援引消息人士的話報導，在波音 (Boeing Co.) 試圖讓 737 MAX 型客機重新回到空中服務之際，美國監管機構計畫讓經驗相對較少的機師進行新的飛行控制軟體測試。未具名的消息人士表示，美國聯邦航空總署 (FAA) 希望讓擁有一年以下 737 客機飛行經驗以及駕駛過至少一次 MAX 系列機型的飛行員進行測試，以評估他們對於修復後新軟體的反應。



一位消息人士指出，模擬器飛行測試原先將在 9 月第一週進行，但隨後被延後一週。



路透社報導指出，收到 FAA 測試要求的航空業者包括美國航空集團 (American Airlines Group)、西南航空(Southwest Airlines) 與聯合大陸控股(United Airlines Holdings)。



FAA、波音以及上述航空公司皆未立即回應置評請求。



此前 737 MAX 客機在五個月內發生兩起空難，346 人不幸身亡後，該機型遭到全球性停飛。調查人員將矛頭指向 737 MAX 的飛行控制系統 – 操控特性增益系統」(MCAS)。



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