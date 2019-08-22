不敢想退休？兩張表檢查能不能樂退

退休是每個人都會面臨的必經之路，有些人打拼一輩子打算退休後好好休息，也有人打算退休後開啟精彩的第二人生。每個人對於退休有不同的想像，那你知道要提前準備多少錢，才能達成你的夢想嗎？

1. 退休後的花費，一次算給你看

除了食衣住行外，退休後最大宗的花費是醫療相關支出。依據內政部統計處、衛福部的統計資料，國民平均月消費支出大概是 2 萬元，65 歲以上國民平均住院及藥局費用每年大約是 7.2 萬，長照費用每個人一生大約是 193 萬~ 578 萬。用目前的平均壽命來看，民眾如果在 65 歲退休，差不多還有 15.4 年的時間可以享受退休時光。綜合考量這些資料，可以總結出下方的表格，基本、寬裕及奢華的退休準備金大約是 672 萬、1,337 萬及 2,046 萬元。

退休後可能面臨的總支出

資料來源：內政部統計處、衛福部，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2018 年。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

由於對大部分的人而言，退休應該都是 10 年後以上的事，這時候千萬不能忽略通貨膨脹將會抵消消費力。下表是考慮了通膨影響力之後，退休準備金應該加計的倍數。假設預計 20 年後要退休，預估未來通膨年增率大概是 1%，此時基本的退休準備金就應該要乘上 1.22 倍，也就是說，退休那一年到來時，你至少要有未來能應付 819.8 萬支出的能力。但隨著人類壽命的延長，你需要準備的退休金可能比你想像的多更多。

加計通膨，退休準備金應該乘上的倍數

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1991 - 2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 想任性退休？至少先準備好這些錢

如果將第一點試算出來的三種退休方案換算成每月平均支出，基本、寬裕及奢華的月支出大約是 3.6 萬、7.2 萬和 11.1 萬元。想知道現在可不可以退休，可以快速從下表對應出需要存到多少錢。如果你存到左欄的資金，每年可以幫你產生足夠的被動投資收益（注意是每年的預期報酬率，不是配息率），就不一定要依賴薪資收入了。

假設有 3,000 萬，即使預期報酬率只有 4-5%，也可以過上奢華的退休生活；存到 1,500 萬的話，在預期報酬率 6% 的情況下，也可以達到寬裕退休標準（而且還沒用到本金）。

能退休了嗎？單筆投資，每月預計產生的收益

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

覺得這簡直是天文數字，永遠都存不到？別緊張，你只是還沒找到方法。

3. 兩張檢查表告訴你，退休準備真的不難

如果以基本退休方案為目標的話，其實用定時定額就綽綽有餘。假設你離退休還有 25 年，在預期年化報酬率 5% 的情形下，每個月持續投入 10,200 元就可以達到目標了。當然你如果更早開始準備，或是願意延後退休的年齡，每個月用來投資的負擔就更少了（降到 6 ~ 7.6 千元）！這樣的金額，是不是開始覺得退休沒有想像中那麼難了。

要達到基本退休門檻，每月投入定期定額金額

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

但如果想過的更寬裕（以寬裕方案為例，一年可以規劃多次旅遊），可以利用單筆＋定期定額的方法，讓退休生活升等。如果退休離你還有一段距離，可以以較積極的報酬率做為目標，需要投入的金額相對就會較少；越靠近退休，能承擔的風險相對較低，則需要準備約 200~400 萬來幫助你達標。

升等寬裕的退休生活，需要搭配的單筆投資金額

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

退休準備真的不難，只怕永遠不開始行動

在知道退休後可能的花費之後，可能許多人早已放棄做退休規劃。但只要用對方法，其實樂退真的辦得到。現在沒辦法一次拿出一大筆錢任性退休也沒關係，透過定期定額，就可以在每個月負擔不大的狀況下達成目標。當然，更好的辦法是雙管齊下搭配資產配置，並且有耐心的做一個長期投資人，也許你會開始越來越期待退休後的日子。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

>> 摩根投資基金 - JPM 多重收益 (美元對沖)-A 股 (累計)

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30