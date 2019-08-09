MSCI權重調整 陸股雙升 法人看好中長線吸金動能

明晟 (MSCI) 指數 8 日公布最新季度調整，亞洲市場 (不含日本) 中國因 A 股納入指數比重提高，在亞洲與新興市場指數權重聯袂獲調升，投信認為，中國在 MSCI 新興市場指數和 MSCI 新興亞洲指數的權重已連續 6 季獲調升，可望吸引國際資金投入中長線陸股。

摩根中國雙息平衡型基金產品經理張致寧表示，儘管近期美中貿易戰火延燒，卻不影響 MSCI 調升陸股於指數中的占比，包括 MSCI 新興市場指數、MSCI 新興亞洲指數權重同步獲得調升。

張致寧指出，目前資金仍持續流入陸股，中國大型 A 股納入因子也由 10% 調升至 15%，預期 A 股仍可望受惠被動型配置水位提高，尤其是大型龍頭股，短線可透過多元配置或收益型策略因應震盪加劇的市況。



在陸投資布局部分，張致寧表示，中長期仍看好「中國股市成長策略」，以主動式由下而上選股，選擇長期增長潛力良好、品質與流動性較佳的標的，包括營收以內需為主的消費產業、大型龍頭醫保公司、科技板塊中如軟體、5G、AI 等長期增長題材。

此外，透過「中國股市收益策略」，以偏大型藍籌的高息 A 股搭配中國債券方式參與 A 股成長，也是相對穩健的選擇。



富達投信基金經理人白芳苹指出，MSCI 主要指數成分股調整，將中國 A 股股票增 10 檔、刪 1 檔，是亞太地區中變化最大的市場，儘管此這次調整把中國 A 股的納入因子由 10% 上調至 15%，將排擠其他國家指數權重，但新興市場當中，MSCI 台灣指數仍為表現較強者。

白芳苹分析，MSCI 本年第三季度調整，台股權重維持不變，對資金移動與整體大盤影響中性看待，後市仍將關注個股基本面、國內外景氣趨勢、美中貿易戰，以及聯準會利率政策走勢。