【台新投信】優高收利差居各類債券之冠 市場動盪下最佳避風港

「利差」往往是衡量債券投資價值的重要參考指標，利差越大，代表債券潛在利潤越高、價格越低；反之，利差越小、代表債券利潤越低、價格越高，因此，投資債券最好的時機就是在利差擴大時。台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，根據統計，具擔保優勢的優先資產抵押高收益債目前利差擴大至 452 bps，為各類債券之冠，投資價值最高，為現階段市場大幅動盪下的最佳避風港。

邱奕仁表示，降息環境對於債券的發展最為有利，目前在美股重挫下，市場對於 Fed 降息預期再度提升，9 月底再次降息機會濃厚，今年底以前 Fed 再降息二碼可能性大增，加上負利率債券規模上升，導致美債利率持續探底，亦有利營造高收益債多頭行情。由於全球降息風再起，引發資金持續流入高收益債基金，過去七個月中，六個月呈現流入，七月即流入 30 億美金，今年迄今已流入 155 億美金，可看出高收益債是目前市場的寵兒。

邱奕仁表示，在 Fed 可望持續降息下，美國高收債受惠相對大，另就基本面分析，美國高收債發債公司信評調升家數大於調降家數，比例為 1.2，最新違約率約 2.5%，處於歷史低檔，顯示目前風險相對低。其中又以具擔保優勢的高收益債更受青睞，因為擔保優高收經歷幾次景氣循環的萃練，資產防護力遠高於其他的券種，預期未來在中美貿易戰紛擾下，市場波動將加大，投資優先擔保高收債相對穩健。

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