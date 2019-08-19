陸股漲什麼！ 8大利多一次報

今 (19) 日 A 股出現近期難得的放量大漲行情，創業板指重新站上 1600 點大關，大漲 3.5%，創 4 月 30 日以來新高。而其餘兩大指數表現也不遑多讓，上證指數漲幅逾 2%，深證成指指漲幅近 3%。

資料來源: 東方財富網，上證指數日線走勢

8 利多齊聚

8 月以來，A 股利多政策密集公布，已有券商認為 A 股現在已經處在底部，可以開始轉向看多陸股。

利多一：深圳先行示範區

昨 (18) 日，中國國務院公布支持深圳建設先行示範區，提升深圳在金融、5G、AI、醫療、高階製造等領域的國際地位。同時，開放市場准入，鼓勵進行人民幣國際化先行先試等。

中國安信證券表示，這次的政策方針對於深圳的意義十分深遠，有利於深圳在更高層次、更高目標上推動改革開放。而相關受惠領域，如科技、交通物流、金融、地產等。

利多二：中國人行變相「降息」

中國人行為深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，降低實體經濟融資成本，因此決定改善目前貸款市場報價利率 (LPR) 形成的機制。

中信建投指出，利率市場化是未來解決小型與微型企業融資難問題，近兩個月中國高層不斷重點強調 LPR 改革。因此中國人行這次的重點放在貸款市場報價利率改革、實質降低信貸利率水準和提升銀行風險偏好。

利多三：兩融擴大標的啟動

今日，修訂後的兩融新規正式實施，這是兩融史上第 6 次擴大融券標的，也是規模最大的一次。

以漲跌幅來看，之前五次擴大兩融標的後的三個月上證指數表現，兩升三降，漲幅最高的一次達 34%，跌幅最深的一次則是 8.6%。

中國財通證券指出，從歷史上兩融標的擴大後，滬深 300 指數和中證 500 指數的走勢看，無論是周漲幅還是月漲幅，過去五次擴大兩融的標的股，大多數時間平均漲跌幅都能領先滬深 300 指數。

利多四：中證金融公司整體下調轉融資費率 80BP

中國證券金融決定自 2019 年 8 月 8 日起，整體下調轉融資費率 80BP。業內認為，這個消息對於券商是最大利多，意味著券商從證金公司那裡融資的成本下降，有利於提升券商向投資人展開融資業務的積極性，進而為股市的帶來流動性。

利多五：中國證監會修訂券商風控指標計算標準

中國證監會近期就修訂證券業風險控制指標計算標準公開徵求意見，涉及適當放寬投資成份股、權益類指數基金等產品的風控指標計算標準等諸多方面。

分析師認為，該計算標準短期對券商影響較小，長期則是利多。從短期來看，目前中國券商資金較為充足，短期內券商提升槓桿的可能性並不大。

從長期來看，兩融交易規則和風控指標計算標準放寬，對券商控制風險、擴展業務等均有正面影響。

利多六：大量資金有機會投入股市

目前象徵非銀金融機構存款的指標在 7 月份來到人民幣 18.7 兆元，比今年 2 月份的增加人民幣 3000 億元，創下今年新高。

非銀行金融機構存款是基金、保險、券商、理財、信託等機構存在銀行的存款，是可以購買股票、債券、存單等金融資產的「自由現金流」，是金融市場最直接的「養分」。

利多七：官員信心喊話刺激股市

中國證監會副主席李超近期在接受媒體訪問時表示，以最近 A 股的表現來看，美國的施壓對 A 股市場的影響已經減弱。

李超表示「中國資本市場正處於寶貴的發展機遇期，任何外部干擾都阻擋不了中國改革發展的步伐。未來將引導更多中長期資金投入股市，提升監管效能，打造一個透明、開放的資本市場。」

利多八：國際指數編製公司利多齊放

MSCI 將把中國大盤 A 股納入因子從 10% 增加至 15%，該指數調整將於 8 月 27 日收盤後正式生效。

除了 MSCI 外，8 月 23 日，富時羅素將於收盤後，公布其指數季度調整結果。而富時羅素計劃將中國 A 股的納入因子由 5% 提升至 15%。該變動將於 9 月 23 日開盤前正式生效。

9 月 6 日，S&P 道瓊斯指數將公布納入其指數體系的中國 A 股名單，A 股將以 25% 的納入因子一次性納入，該變動同樣於 9 月 23 日開盤前正式生效。

