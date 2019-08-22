川普再度誓言：我將幫助蘋果來與三星競爭

外電報導，針對美對中加徵關稅的議題，美國總統川普在週三 (21 日) 再度誓言將幫助蘋果 (AAPL-US) 來與三星競爭，並提到關稅相關的問題。

川普在日前接受媒體採訪時就曾表示，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 針對美政府對中國商品加徵關稅對蘋果產品的影響表示擔憂，因為該公司其中有部分產品是在中國生產的。但是南韓三星電子的總部設在南韓，因此無需支付關稅成本。在庫克提出「非常令人信服的論點」之後，川普表示他正在「思考這個問題」。

隨後，針對蘋果必須支付關稅，而三星卻不需要的議題，川普在週三 (21 日) 於白宮對記者表示：「我必須在短期內幫助蘋果解決這個問題，因為這是一家偉大的美國公司。」

另外川普也說道：「三星在韓國。三星不受關稅打擊而蘋果卻受到打擊很不公平，是吧？」

川普政府最初計劃從 9 月 1 日開始對價值 3000 億美元的中國商品加徵 10% 的額外關稅，但隨後又推遲對手機和筆記型電腦的關稅，延至 12 月中旬。意味著蘋果的 AirPod、Apple Watch 和 HomePod 並沒有被列入緩徵的名單當中，仍將在 9 月份起受到新的關稅限制，而蘋果的 iPhone 手機的關稅則將於 12 月始生效。

分析師認為，雖然川普此番言論似乎只針對蘋果，但是他的保護主義政策有可能會在未來也對三星也帶來貿易壁壘。

在先前，川普強調，由於不少企業持續從中國撤離，生產線外移，導致中國正承受巨大損失。並表示中國在 7 月份時就損失近 200 萬個就業機會，未來預期還會持續增加。川普表示，中國已經占了美國的便宜至少 25 年，因此不管對美國有利或不利，他都必須採取措施。