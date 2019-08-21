轉向中國？傳蘋果明年新iPhone將採用京東方OLED面板

據日經報導，蘋果 (AAPL-US) 為削減成本並減少對韓國三星電子的依賴，該公司正正在測試中國面板大廠京東方 (000725-CH) 的高階螢幕，並且目前已進入了最後驗證階段，通過後可望能用於明年的新 iPhone 上。

知情人士指出，蘋果正在積極測試京東方的可撓式 OLED，也因此蘋果首次從中國採購這種先進螢幕技術的可能性再度升高。此外，蘋果預期將會在今年年底前決定，是否將京東方列入該公司其最昂貴零組件的供應商之一。

倘若京東方進入全球要求最苛刻的智慧型手機供應鏈之一，將標誌著中國顯示器面板產業的重大飛躍。在過去的十年當中，中國顯示器面板產業獲得了數十億美元的來自中國政府的大力補助和支持，期望在消費電子價值鏈中持續攀升。

據 IDTechEx Research 的報告預期，OLED 市場預計在不久的將來會迅速擴大，從去年的 255 億美元增加到今年的超過 300 億美元。

目前美國和日本的顯示器製造商都沒能夠為蘋果提供足夠高質量的 OLED 技術。蘋果目前主要從韓國三星以及 LG Display 購買 OLED，三星電子佔據全球高階螢幕市場的 90% 以上市占率。

市場分析，來自中國的京東方若作為蘋果 OLED 供應商進入市場，便很可能會威脅到三星供應商的地位，同時讓蘋果更具議價的能力，並使得南韓供應商降價。

京東方於 2017 年底開始生產可撓式 OLED 螢幕，還為華為革命性的 Mate X 可折疊式智慧型手機提供高階螢幕。 然而，倘若美政府也對京東方也實施供應限制，正如對華為的禁令一樣，阻擋康寧，3M 和應用材料等公司向京東方提供製造螢幕的關鍵材料和設備，京東方很可能因此遭受打擊。

知情人士表示，預計蘋果將在 2020 年生產至少兩款配備 OLED 螢幕的新 iPhone，如果獲得認證，京東方生產的 OLED 很可能會用在明年新 iPhone 上。