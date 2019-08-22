〈每日外資外匯觀點〉FOMC紀要確定未啟動降息周期 美元多頭吃定心丸

周三美國聯準會公布七月會議紀要，顯示利率政策無預設路線，措辭未如市場預期的那麼鴿派，風險情緒持續改善，美股、美債殖利率齊揚，同時對美元形成支撐，但也引來美國總統川普加大對聯準會和聯準會主席鮑爾的攻擊力道。周四美元小跌，但仍持穩在 98.26 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大帝國商業銀行外匯策略負責人 Bipan Rai 表示，7 月 FOMC 會議紀要只是支了鮑威爾先前的發言，並未提供更多的信息，對美元影響是中性的。

富國證券匯市策略師 Brendan McKenna 認為，FOMC 決策者將 7 月降息視為周期中的調整，而非長期放寬貨幣政策周期的開始；下次利率會議降息 50 個基點似乎不具合理的可能性，這對美元肯定具支撐作用。

鮑爾預定周五 (23 日) 在傑克森霍爾全球央行年會中發表演說，市場分析師指出，美債殖利率自聯準會宣布降息後大幅下滑，公債殖利率出現倒掛，暗示未來一兩年內經濟可能出現衰退，投資人更想了解聯準會對此的看法。

Per Stirling 資本管理董事 Robert Phipps 稱，聯準會的決議紀錄幾乎沒有提供什麼前瞻性指引，鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上的演說，才是最近美國宣布加徵中國商品關稅以來首個真正發表講話的機會。

Schwab Center for Financial Research 固定收益策略師 Collin Martin 表示，目前市場最大風險仍是貿易戰的不確定性，這應該會導引聯準會走向鴿派路線。

芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 的 Fed watch 工具顯示，聯準會九月會議上降息的可能性為 100%，10 月份再次降息的可能性為 75%。

此外，歐美 PMI 數據將在今天公布，BK Asset Management 董事總經理 Kathy Lien 指出，歐元面臨的第一個考驗將是周四的 PMI 公布，歐元區 PMI 數據若不理想，將強化歐洲央行寬鬆政策的理由，並壓低歐元。