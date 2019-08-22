人民幣急挫後見避險買盤增溫 台幣恐有再轉弱疑慮

人民幣今 (22) 日盤中急挫，連動多數主要亞幣走弱，台幣也在午盤過後轉貶，終場兌一美元收全日最低點 31.384 元，貶值 1.8 分，匯銀人士指出，下午盤避險買匯需求增溫，提醒雖然台幣今日貶幅不大，但由於人民幣貶勢不弱，韓元也快速跟貶，不排除接下來台幣貶值壓力將加重。

中國人行今設定的中間價為 7.049，低於之前的 7.0433，開市後人民幣繼續走貶，最新在岸報價挫至 7.0905 附近，創 2008 年 3 月以來新低，貶幅在 0.4% 左右。

匯銀人士指出，今日下午盤已有部分資金湧現避險買匯需求，不過，暫未見恐慌情緒增溫，先觀察美元走勢，若接下來人民幣貶勢未止，將決定明日台北匯市能否持穩，不排除台幣可能快速跟進人民幣轉趨疲軟。

台幣今日以 31.37 元、貶值 0.4 分開出後轉升，最高來到 31.33 元，升值 3.6 分，不過，午盤後貶值壓力升溫，終場收全日最低點 31.384 元，貶值 1.8 分，貶幅僅 0.06%，台北外匯經紀公司成交值 7.38 億美元。

觀察主要亞幣，韓元快速重挫超過 0.7%，反映人民幣貶值壓力，星元也貶 0.25%，泰銖平盤左右震盪，日圓則轉升值超過 0.25%。