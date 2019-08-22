紐約匯市—Fed不支持降息兩碼 美元堅挺；脫歐意見喬不定 歐元英鎊回落

美元指數於前日回落後，週三 (21 日) 轉為走堅，小幅上揚 0.14% 至 98.3，因聯準會 (Fed) 公布 7 月貨幣會議紀錄顯示，委員一致認為，7 月的降息，不該被視為進一步降息的「預設路線」，市場對經濟又似乎出現憂慮，美債 2 年期與 10 年期殖利率再度短暫反轉。

富國銀行外匯策略師 Brendan McKenna 表示：「Fed 貨幣會議記錄與鮑爾會後記者會發言一致，7 月的降息是「中期周期調整」，降息 50 點曾經被討論過，但看來委員認為這是不合理的選擇。這樣的貨幣政策當然會給予美元支持」。

Morgan Stanley 經理人 Jim Caron 認為，「美元」是重要的「投資晴雨表」，當聯準會降息越慢，美元就越強，對全球經濟的負面影響就越大，因世界上很多債務都是以美元計價。

不過市場仍普遍預期聯準會將於 9 月再度降息，因目前聯準會的基準利率，已經遠高於任何年期的美國債券殖利率，市場關注 23 日鮑爾在央行年會上的演講。最新 FedWatch 顯示，降息一碼的機率仍達 98.1%，不過降息兩碼的機率則已完全沒有。

Schwab Center 策略師 Collin Martin 認為，美中貿易協議仍是最大的不定性來源，這將讓 Fed 轉為偏鴿派論調。在關稅宣布課徵之後，他們的看法可能一天之內就改變。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET

歐元與英鎊則相對美元回落。EUR/USD 下跌 0.108%，GBP/USD 下跌 0.312%。歐盟與英國間的脫歐問題仍有不同意見，政治消息持續左右匯價表現。

週三德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 會見英國首相強生 (Boris Johnson) 表示，雙方達成互相滿意的脫歐協議，仍有可能實現。梅克爾在媒體採訪中表示：「也許我們可以在未來 30 天內找到解決方案」。

不過法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 則有不同看法。他認為，強生要求歐盟放棄北愛爾蘭擔保協議，是不可能的，且梅克爾的提案不是英國人所想要的。「若英國最終無序脫歐，這是英國本身的錯誤，且就算英國與美國簽貿易協議，這樣硬脫歐的成本能被彌補嗎？不可能的」馬克宏表示。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET

截至週四 (22 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.30。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1091 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2127 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6784 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3283 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.55 日圓。