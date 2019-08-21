〈每日外資外匯觀點〉聯準會紀要來襲 美元等著看有多鴿派

美國聯準會周三將公布會議紀要，市場關注措辭鴿派的程度，若釋出進一步降息的信號，預期美元走勢將受壓抑。周二美元指數下跌 0.2% 後，今天亞洲盤交易時段小幅反彈，維持在 98.2 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會七月底宣布降息 25 個基點，PineBridge 的全球信貸和固定收益主管 Steven Oh 表示，聯準會主席鮑威爾將該次降息定位為周期中期的調整，而非寬鬆周期的開始，今晚公布的會議紀要將可看出 FOMC 成員是否都認同此一觀點，以及認同的程度如何。

市場分析師指出，此次會議紀要公布，應關注 FOMC 出現分歧的跡象，以及聯準會下一步可能採取何種行動的線索，會議紀要若措辭鴿派，美元可能會遭到拋售；而不及預期鴿派，將可為美元帶來支撐力道。

知名外匯資訊網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 表示，目前美元指數已回落至 98.38 下方，若進一步跌破 98.10，將下探 97.95 和 97.85 支撐。

歐元兌美元

義大利總理孔蒂 (Guiseppe Conte) 宣布在不信任投票前辭職，FXTM 研究分析師 Lukman OtunugaFXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，義大利聯合政府瀕臨瓦解，不管是後續是舉行臨時選舉，或者要求議會組建新政府，都會對歐元產生持久影響。

Otunuga 指出，歐元目前仍處於國內外諸多風險中，市場擔憂德國陷入深度衰退、歐洲央行 9 月降息的預期升高，歐元走勢備受打壓，尤其是美元上漲動力仍強，歐元兌美元恐跌向 1.10000，甚至更低的水平。