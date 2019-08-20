〈每日外資外匯觀點〉貿易加權美元指數創新高 提防川普干預進場

美國延長華為禁限寬限期，在與中國進行全面貿易談判之際展現「誠意」，市場風險偏好升溫；隨著貿易加權指數突破 2002 年高點，川普抨擊強勢美元和聯準會的力道加強，讓市場對美國政府干預匯率的預期升高，周二亞洲盤交易時段，美元指數雖小跌，但維持在 98.3 之上。

美元指數日 K 線圖。（來源：新浪財經）

風險情緒改善

風險情緒歷經上周動盪後有所改善，市場預期主要央行將推出新的刺激措施提振疲弱的經濟，避險貨幣日圓和瑞郎兌美元周一回落，日圓兌美元連續第三個交易日下跌，瑞郎兌美元跌到兩周低點。

川普周一再度發推文抨擊美國聯準會嚴重缺乏遠見，要求應將利率調降 100 個基點，甚至應該重新啟動危機時期的印鈔計畫，使得聯準會主席鮑威爾本周傑克森霍爾全球年會上的談話更受矚目。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 美國經濟主管 Michelle Meyer 預期，鮑威爾此次在傑克森霍爾年會上的演說，將就美債殖利率倒掛和市場動盪發表評論。

市場策略師認為，鮑威爾的言論將旨在安撫緊張的市場，預期聯準將繼續保持寬松立場，並為 7 月降息 25 個基點後的進一步降息做好準備。

歐元兌美元

Dailyfx 看好歐元兌美元的走勢，從周 K 線的形態來看，過去一年多以來，歐元兌美元的跌勢已逼近下降楔形的末端，MACD 連續兩次底部出背離，一旦突破下降楔形，就可進行中期築底，如同 2012 年 2 月 - 2014 年 7 月的走勢，樂觀預估將有大漲 2000-3000 個基點的潛在空間。

歐元兌美元周 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元兌日圓

法國興業銀行指出，從日圓部位來看，在美元兌日圓上漲動能耗盡，但市場情緒卻轉向偏好美元時，淨多頭部位卻較 2018 年高檔時更多，預期美元兌日圓近期將走跌。