NCC否決3個購物頻道申請 東森得易購將進行行政救濟

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (21) 日否決東森 (2614-TW) 轉投資東森得易購新設 3 個購物台申請案，東購對此表示遺憾、無法認同，並回應，將對此裁決依法進行行政救濟。

東購認為，NCC 此決議和政府振興經濟發展背道而馳，東森購物長期以來會員滿意度各方滿意度都相當優良屢獲得獎，但是 NCC 僅就個資法問題、罰單問題和節目定位等，而否決東購擴大投資和提升經營品質的努力。

據 NCC 說法，東森得易購已握有 5 個購物頻道，在同類業者中最多，且均已在有線電視和 MOD 上架。

東購說明， NCC 認為東購頻道太多，可能有寡占市場之虞，然而，電視購物和其他零售通路的規模差距非常大，目前年營業額僅 150-180 億元，明顯低於國內兩大電商 momo 富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW)，以及連鎖百貨零售業者如統一超 (2912-TW)、遠百 (2903-TW) 和新光三越等，沒有市場壟斷問題。

東購強調， 新申請的 3 個購物台只會在中華電信 MOD 播出，且是為了傳播發展潮流分眾市場所做的全新規劃，並非在傳統有線電視台播出，新的計畫也會招募上百位新員工加入，如今一切計畫均被迫中止。

另一方面，針對既有購物頻道違法裁罰案件偏高的疑慮，東購說明，2017 年有 1000 件以上，2018 年 957 件，今年至 5 月底 380 件，已見減少，且因東購共有 5 個頻道，平均單一頻道的數量與同業的差別不大。