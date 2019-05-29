〈東森股東會〉廖尚文：與網家、富邦媒策略不同 將打新零售+新媒體牌

東森國際 (2614-TW) 今 (29) 日召開股東常會，董事長廖尚文表示，未來東森國際的發展是兩大主軸─新零售和新媒體，且須整合同步發展，他直言，東森看零售「和 PChome 以及 momo 不同」，不求那麼大的網購規模，而是如何讓線上線下有更好的整合運用，賺錢最重要，目標讓購物事業淨利率維持在 5% 左右。

廖尚文說，新零售和新媒體的整合，一方面要強化線下實體店的拓展，同時要進行消費者線上行為分析運用，其中，對於零售事業布局，並非和 PChome 和 momo 相同的方式，網購營收今年頂多 50-60 億元左右，但不求那麼大的規模，賺錢最重要，購物事業淨利率將維持在 5% 左右。

其中，東森轉投資新媒體控股去年營收達 7.63 億元，超越競業成市場第一，今年第一季營收 2.08 億元，年增幅達 64.7%，除數位廣告收入外，還包括聯播網收入、民調收入、線下廣告收入和寵物事業收入等新發展。

而東森購物併購香港草莓網後跨足全球電商，並與另一轉投資持股 30% 的自然美公司結盟展開線上與線下 O2O 強強合作，合計二家公司第一季依權益法認列的利益已達 0.19 億元。

東森目前正規劃海內外「東森自然美」總加盟店數 2 年內翻倍成長至 3000 家，並創造各種新商業模式，如複合店、科學美容、醫美、店中店等，而線上東森購物協助導客銷售，在台灣市場，東森自然美目標今年業績將倍增成長，力拚成為台灣第一及國際知名美容美妝品牌。

東森也強調，日前在中國美容產業的年度盛事─第 24 屆中國美容博覽會中，東森自然美獲頒 2019 年中國美業悅融獎最具影響力 SPA 美容養生會所，隨著找來品牌代言人蔣欣，詮釋全新的品牌形象，未來在中國的成長不容小覷。

整體來看，廖尚文樂觀看待，隨著多元商品、全通路銷售和實體店倍增，整併效益可期。

另外，對於旗下東森海洋溫泉酒店的處分案，廖尚文表示此飯店正待價而沽，「一旦觀光景氣好，就有機會脫手」。

東森今日股東會，順利通過去 (107) 年盈餘分配案、營業報告書與財務報表，每股將配發現金股利 1 元，除息基準日 6 月 24 日，股利發放日為 7 月 1 日。