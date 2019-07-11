〈電商求新求變〉新生代團隊新到位 王令麟目標建構東森生態圈

東森 (2614-TW) 轉投資金雞母東森購物今 (11) 日宣布，東森購物電子商務事業部營運長楊俊元升任香港草莓網跨境電商執行長暨東森購物「電子商務事業部」和「全球商貿中心」執行長，東森購物董事長王令麟表示，看好新生代團隊可與東森集團進行密切的資源整合，將逐步建立東森生態圈。

王令麟表示，集團未來營運重點在線下，要慢慢建立起東森生態圈，首先，東森自然美將推出更多新品，預計再開 200 間加盟店，直營店也將從 2 間拓展至 17-20 間，力拚讓傳統美容 SPA 走向開架式美容店。

另一方面，東森寵物店今年目標從 18 間一口氣擴大至 80 間店；至於東森房屋仲介店則是朝複合店新型態經營，在各通路會員相互引導下，提供更好的服務。

東森購物上半年合併營收約 97.3 億元，年增幅達 33%，維持強勁成長中，其中，東森購物網占東森購物的營收比重約 26%，去年營收 36.64 億元，年增 9%，今年目標 55 億元，年增拚上看 50%。

王令麟說明，團隊組織換人，新任執行長楊俊元原是公司法務長，經過「東森學院」多年訓練畢業，統合資源的能力強，接任電子商務事業部營運長後，過去一年表現亮眼，去年帶領東森購物網雙 11 單日業績一舉衝上 1.5 億元，再寫新紀錄，也是東森購物網開站 15 年來單日業績歷史新高。

展望未來，楊俊元指出，電視購物環境已不如以往，加上收視下滑、上架費太高已不符效益，連 momo 台都從原本的 3 個頻道減少至 2 個，東森將在戰略上調整，全面搶攻網路市場。

為了因應民生用品網購成長的趨勢，東森購物在商品方面持續尋求和廠商合作，例如近期新增 EASYSHOP、阿瘦、可口可樂和 3C 周邊業者等產品，站上品項數已多達 50 萬項。

東森集團集團近年積極發展多元通路，瞄準不同客群做精準行銷，包括東森自然美、草莓網、東森寵物雲；在服務上，則是從消費者體驗角度重新檢視改善，像是優化網站使用介面、瀏覽動線，並提供有感的行銷活動和商品折扣，而光是網路就有 50 名客服人員，24 小時輪班則有 300 位。