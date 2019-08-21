量化分析師：上週美股大跌是「技術驅動」 短期將持續回彈

量化分析專家表示，美股上週下挫的主要原因，是流動性不足造成的技術性結果，投資人不該太過擔心，在風波過後，過去幾日的反彈，才是短期的常態。

摩根大通 (J.P. Morgan) 量化及衍生工具研究部首席環球主管 Marko Kolanovic 在最新報告中指出，儘管股票和債券市場確實存在風險，但最近以來的走勢，大多是流動性不佳的環境下，系統性交易造成的結果。

上週三美股道瓊指數下挫 800 點，創下了 2019 年以來的最大單日跌幅，當天美債 2 年 / 10 年期殖利率曲線出現倒掛，加深對未來經濟衰退的擔憂，打擊股市的表現。

Kolanovic 估算了當日交易後表示，在這次大跌中，高達 750 億美元是程式交易的賣盤，當中有約一半來自指數選擇權及避險盤，20% 來自趨勢跟踪策略，15% 來自波動性目標策略，其餘 15% 來自其他產品。

此外他認為，債券的殖利率變動，包括最後造成殖利率曲線倒掛，也有超過一半是程式造成，是「技術性驅動」，如銀行的「凸性對沖」(convexity hedging)，而無關於基本面。

他解釋，為了對沖房屋貸款收入減少的風險，促使他們買進長期美國公債避險，形成惡性循環並壓低殖利率。

而在上週三過後，美股連續 3 個交易日上漲，標普 500 指數收復大部分週三的跌勢。Kolanovic 認為，隨著股市逐步回復正常，美股在本週及下週均有上漲的機會。

Kolanovic 指出，由於資金持續進入美股，因此月底以前美股有望繼續回彈。預測模型表明，這種資金流動，可能還會在下週為股市帶來 1.5%-2% 的漲幅。

Kolanovic 擁有理論物理學博士學位，在過去 2 年來，因準確預測市場重大波動而吸引許多支持者。不過去年 12 月股市急跌，但他卻錯誤預測股市會反彈。不過他仍準確預測了年初的反彈走勢，以後來的修正，引用的理由也是市場受到技術面，而非基本面的影響。