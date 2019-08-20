擔憂美國陷衰退 這種氣氛可能讓美股修正15%

近期關於美國經濟是否即將落入衰退的聲音眾多，經濟會怎麼走，有很大一部份取決於川普在貿易政策上的做法。上週短暫出現的美債殖利率反轉現象，也成了各大媒體關注焦點。

但金融市場狀況是經濟現實的果，而不是因；不妨回頭檢視一下經濟數據，看看它們是否真的昭示美國經濟即將衰退？

消費者支出在美國經濟占約七成比重，如果想聽消費者的心聲，上周五的密大消費者信心調查讀數，從 7 月的 98.4 驟降到 8 月的 92.1，遠低於經濟學家預期的 96.8。但若是看消費者的行為，7 月零售銷售還月增 0.7%、年增 3.4%。

從消費結構看，汽車銷售的確是放緩的，至於房市訊號則多空並陳：近期有購買意向但尚未結案的件數變多，但實際結案的件數則是下降。

市場觀察家分析，配合聯準會多年來首次降息來看，消費者感覺到了聯準會暗示經濟可能衰退的訊號，因此對於高額支出變得較為謹慎… 而如果消費者變得一毛不拔，肯定會導致經濟衰退。

7 月份，美國工業生產與製造業生產雙雙下滑；IHS 製造業採購經理人指數也勉強撐在榮枯線上方。在製造業中，又以汽車製造為大宗，如果汽車製造仍然疲弱，油價在又在 55 美元低位徘徊，企業投資也會跟著表現低迷。

美國政府支出成長夠強勁，它不會是導致衰退的原因之一，因此分析家的目光就落到了貿易上。貿易表現跟川普脫不了關係，原本數據已經不是很好，還要因為擔心關稅戰使情況惡化。

第二季出口減少，讓成長率的 ¼ 跟著蒸發，也讓 S&P 500 指數和道瓊工業指數中不少成分股，第二季的表現十分低迷。

害怕關稅又再提高，企業會放緩投資來應對。就算聯準會可以用降息來試著誘使企業投資，但有這麼一位衝動行事的總統，恐怕執行長們在進行高額投資之前都要三思。

雖然上周的殖利率反轉現象只維持不到一天，但從歷史資料來看，這樣的殖利率訊號，在平均 11 個月之後可能會出現經濟衰退。有觀察家認為，從就業和儲蓄來看，衰退不見得就會發生，但市場上的擔憂氣氛，卻可能為美股帶來 10%~15% 的修正。

分析師指出，從 7 月份開始，風險與回報的方程式己經有所改變，投資人也需做好心理準備。有部份投資人正攢著現金等待機會，等到股市再出現恐慌拋售潮的時候，準備出手挑選值得低接的標的。