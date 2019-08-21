歧見大！G7高峰會聯合公報恐難產 史上首次

G7 高峰會即將在 8 月 24 日～26 日登場，這次主辦國法國希望把重點放在貧富差距上，但是美國總統川普恐不會讓法國如意，主要在於美歐之間有多項事務產生嚴重分歧，且很有可能這次高峰會將是首度不發表聯合公報。

美歐關係陷入緊張，川普將要在 11 月前決定是否要對歐盟的汽車施加關稅，而這對經濟處在衰退邊緣的德國而言是十分重大的威脅。

此外，川普還威脅要對法國的紅酒課徵關稅，及準備針對法國近期通過的數位稅做出反制。

法國新推的數位稅不光有差別待遇，更溯及既往，此稅恐怕影響臉書推出加密貨幣 Libra 的計劃，而其它美國科技龍頭如 Google、蘋果、亞馬遜也均向美國政府表達不滿。

(圖片: AFP)

而在美歐雙方相互動作不斷，且在自由貿易、氣候變遷等議題存在極大分歧，顯示出這次高峰會要公布聯合公報似乎有困難。

如果這次 G7 高峰會沒有公布聯合公報，將是 1975 年第一次峰會召開以來首度不發表公報。突顯出川普的「美國優先」貿易政策已在 G7 內部造成分裂。

去年 G7 發表聯合公報時，川普就提前離開高峰會，且在公報發表後宣布不承認這份文件，並直接點名批評主辦國加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)。

不過，法新社昨 (20) 日援引一名法國外交官的消息指出，今年高峰會仍會發表聯合公報，只是為了避免去年在加拿大出現的尷尬局面，聯合公報的重要性將被「淡化」。