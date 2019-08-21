大空頭：美國走向零利率是瘋了吧！

市場稱為「大空頭」的避險基金經理人巴斯 (Kyle Bass) 週二表示，隨著全球利率腳步，美國走向零利率是瘋了吧！並警告美國央行印鈔的意外後果相當可怕。

巴斯以精準放空美國房市、希臘、愛爾蘭而在華爾街聞名，他週二接受媒體專訪表示：「美國是唯一一個債券殖利率高於整數的國家。我們擁有全球 90% 的投資級債務。我們有法治，我們有良好的經濟。美國走向零利率，這瘋了吧！」

巴斯稱：「日本人會繼續前進。中國人現在把印鈔票當作一種全國性的消遣。歐洲將重啟量化寬鬆 (QE)。」

巴斯警告：「美國利率將降至零，因政界人士無視預算赤字，而歐洲和中國經濟活動放緩。然而，這些措施可能產生可怕的後果。」

巴斯解釋：「美國央行印鈔的意外後果是，讓富人更富有，讓中產階級原地踏步，讓窮人更窮。」

聯準會在 7 月將聯邦基金利率下調 25 個基點，這是 11 年來首度降息，因為考量全球發展對經濟前景的影響，以及溫和通膨壓力，其中貿易戰帶來的不確定性也是主要因素。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據，市場預計聯準會 9 月降息預期近乎 100%。

市場預計聯準會 9 月降息預期近乎 100% (圖片：fedwatch)

丹麥銀行分析師表示，截至 2020 年 4 月，聯準會將再降息 5 次。明年 3 月聯準會會議召開後，聯邦基金利率目標區間將調整至 0.75-1.00% 。

目前還看不到美中達成協議的跡象。巴斯表示：「我認為川普打的政治算盤是繼續交流。如果達成協議，那也太容易了，他會受到美國右翼的攻擊。如果協議太難接受，美中就不會簽署。」