華為遭美禁的46間子公司 原來高達11個是核心研發中心

美國針對中國科技巨頭的打擊手段並未減少，目前美國雖然延長了華為的 90 天「禁購寬限期」，但事實上仍有 46 間重要子公司仍在週一 (19 日) 遭美國列在禁止出口的實體名單，其中 11 間子公司是華為的重要研發中心。

目前華為主要研發中心至少有 11 個，其中包括英國、義大利的研發中心，皆被美國列入 46 個附屬公司的制裁名單中，除非得到白宮的批准，否則美國公司將無法進與之進行交易。

日經報導，目前華為已有 100 多家華為分支機構被禁止與美國公司進行交易。在此之前，只有比利時的一個研究中心被列入黑名單。

台灣經濟研究院資深科技分析師 Chiu Shih-fang 表示：「這表明美國政府正在擴大對華為的打壓規模。」「如果這些設施失去對美國技術的訪問權，那麼黑名單的政策可能會降低華為的研發能力。」

佳富龍洲 (Gavekal Dragonomics) 的技術分析師 Dan Wang 表示，被列入黑名單「將限制華為獲取美國技術的能力」。

「禁購令寬限期的延長，並不代表美國政府打算放鬆其控制權。」 Dan Wang 說道。

11 個新增的研究基地包括華為米蘭研究所和英國綜合光子學中心。據華為官網稱，米蘭中心是華為首間全球研究機構，並聘請該公司最著名的科學家 Renato Lombardi 研究微波、移動和衛星通信中使用的技術。英國中心則專門開發光子設備。

另一個被列入黑名單的研究中心位於中國，其中包括華為聲稱是全球最大的路由器測試設施的北京研究所，以及開發存儲技術的成都研究中心。

華為週二 (20 日) 批評商務部的行動具有政治動機。華為表示，華盛頓試圖「壓制華為的業務將無助於美國實現技術領先。」

這一舉措對華為造成了打擊，其已撥出針對義大利和英國達數十億美元的新投資，以擴大研究設施。

華為對研發的積極使他在眾多競爭對手中脫穎而出，並有助於推動集團電信和智慧型手機業務的快速擴張。

研發對於公司實現自給自足至關重要，且可減少對美國技術的依賴。

目前有近 9 萬名員工參與研發，約佔華為員工總數的 45%。其研發支出共計 1015 億元 (143.7 億美元)，相當於去年總收入的 14.1%。根據華為資料顯示，公司近 10 年來在研發方面的投入已超過 4800 億元。

根據該公司 2017 年底出版的「探索者：華為故事」一書，集團在全球共擁有 15 個研究中心和 28 個專業中心。

美國表示，新的黑名單是必要的，以確保它先前所施加限制是有效的，蘭德公司 (RAND) 資深國際防務研究員 Timothy Heath 說：「商務部增加附屬公司以阻止華為試圖規避制裁。此舉將進一步限制華為獲取美國技術和服務的能力」

市場認為，從美國商務部長 Wilbur Ross 週一 (19 日) 發表的聲明中觀察，美國似乎也在擴大反對中國科技的範圍，因美國第一次敦促「消費者轉換商品，並遠離華為設備」。

到目前為止，華府已經將華為的電信設備標記為對國家安全的威脅，但沒有出現針對其智慧型手機或其他消費電子產品的措施。

美國總統川普週日稱華為是國家安全的威脅，並表示美國可能將斷絕與該公司的任何業務關係，這是他在 6 月 G20 論壇期間發表的聲明，允許美國公司向華為發貨。

律師兼政治風險顧問 Ross Darrell Feingold 表示，美國政府不可避免地會勸阻消費者購買華為手機。他說，美國不會輕易放棄對中國大型科技公司的限制，這是一個象徵著亞洲國家科技迅速發展的公司。

Ross Darrell Feingold 指出：「即使美國和中國在近期達成貿易協議，華為在美國政府看來仍是一個長期問題。」

「從白宮對中國採取的態度來看，意味著在貿易、學術界和軍事部署上，兩國皆存在著許多壓力點，而華為是美國對中國適用的眾多壓力點之一。」Feingold 說道。